Сын Хосе Луиса Кастильо в тяжелом состоянии из-за травмы головного мозга

Кристиан Кастильо, сын экс-чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо, несколько дней назад был госпитализирован в одну из больниц штата Калифорнии из-за травмы головного мозга, которую он получил на спарринг-сессии в своем тренировочном лагере.

Кастильо завершал подготовку к очередному поединку на профессиональном ринге. В одном из последних спаррингов Кристиан пропустил удар в голову. Вскоре боксер потерял сознание. В больнице ему была проведена экстренная операция.

«Мы молимся за здоровье великого молодого боксера Кристиана Кастильо, сына моего друга и бывшего чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо. Я приглашаю вас помолиться вместе с нами», – заявил промоутер мексиканца Фернандо Бельтран.

По словам Хосе Луиса Кастильо, операция прошла успешно, но ее последствия вызвали серьезные осложнения: печеночную недостаточность и пневмонию.

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