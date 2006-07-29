Кафельников об офицере, разгонявшем митинг: «Дубасить мирных соотечественников может только человек без нравов»

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал слова офицера полиции во время разгона акции протеста в Москве 27 июля.

Офицер сказал, что такие, как его подчиненные, воевали в Чечне за страну, а свободомыслящие участники митинга сидели на диване и жопу грели.

«Мне вот хочется спросить у этого в каске человека! А разве те, кто в Чечне воевал против вооруженных боевиков, смогли бы своих безоружных соотечественников дубинками бить? Не думаю. Это делали люди без чести и без совести.

Видимо, честь настоящего офицера, прошедшего Чечню с вооруженными боевиками, ему чужда. Ибо выходить и дубасить своих мирных соотечественников может только человек без нравов.

А, впрочем, о каких нравах можно с вами разговаривать», – написал Кафельников в твиттере.

Евгений Кафельников: «Для нынешней власти точка невозврата давно прошла. Россия скоро выздоровеет»