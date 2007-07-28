Победа «Краснодара» и провал «Спартака», поул Хэмилтона в Германии, серебро пловца Минакова и другие новости утра

1. Субботние матчи 3-го тура РПЛ прошли довольно жарко. «УФа» дома разобралась с «Крыльями», «Краснодар» разнес «Сочи», а «Спартак» влетел «Тамбову» в Саранске, обстучав каркас ворот. Фанаты красно-белых устроили Кононова настоящую головомойку и призывали к отставке, а он извинился за результат.

Сегодня в столичном дерби встретятся ЦСКА и «Локомотив». Команды задорно анонсировали матч совместным промо с русскими скороговорками, и баттл по славистике явно выиграл «Локо». Сможет ли ЦСКА взять реванш на поле? Получите 1000 рублей на ставку бесплатно и играйте без риска.

2. Трансферы. «Спартак» уведомил Мельгарехо, что он не нужен клубу (агент игрока при этом уверен, что Лоренсо останется). Агент Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», а сам футболист оформляет российскую визу. «Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро.

3. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл поул на Гран-при Германии, хотя вообще мог пропустить гонку. Ферстаппен – второй, Боттас – третий, Квят – 14-й.

4. Российский пловец Андрей Минаков завоевал серебро на дистанции 100 метров баттерфляем на ЧМ по водным видам спорта в Корее.

5. Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила новую короткую программу на шоу в Японии. Есть фото платья.

6. Зинедин Зидан не пришел в раздевалку «Реала» после разгрома в матче International Champions Cup против «Атлетико» (3:7). Матч точно был товарищеский?

7. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Пабло Каррено-Бусту и вышел в финал турнира в Гамбурге. Это его первый финал ATP за 18 месяцев.

8. UFC. Холлоуэй победил Эдгара, Сайборг оказалась сильнее Спенсер и другие результаты.

9. Товарищеские матчи. «Барселона» победила «Виссел Кобе», «Интер» обыграл «ПСЖ» по пенальти.

10. Итальянский гонщик Винченцо Нибали выиграл 20-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Из-за плохой погоды этап был сокращен до 59 км.

11. 11 футболистов АПЛ за последние три сезона сдали положительные допинг-тесты. Футбольная ассоциация Англии никого не наказала: все смогли доказать, что у них либо были терапевтические исключения, либо вещество попало в организм «разрешенным способом».

Цитаты дня.

Рамос после 3:7 от «Атлетико»: «Мы обосрались».

«Лежа в кровати, представлял, как буду играть с Месси». Откровения Антуана Гризманна.

Агент Мельгарехо о Кононове: «Спартак» – слишком великий клуб для такого плохого тренера».

Евгений Кафельников: «Для нынешней власти точка невозврата давно прошла. Россия скоро выздоровеет».