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«Фламенго» может купить Луиса Адриано. Трансферное окно в Бразилии закрывается в среду

Теги Спартак Луис Адриано Интернасьонал Фламенго Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может продолжить карьеру в Бразилии.

По информации Goal, 32-летним футболистом интересуется «Фламенго», в подписании форварда заинтересован лично главный тренер команды. 

Бразильский клуб уже обратился к красно-белым по трансферу форварда. «Спартак» готов выслушать предложения и может расстаться с игроком, если москвичей устроит сумма компенсации.

Сложностью для осуществления сделки может стать закрытие трансферного окна в Бразилии уже 31 июля, а также высокая зарплата бразильца (4 миллиона евро в год).

Также сообщается об интересе к футболисту со стороны «Палмейраса» и «Интернасьонала», но эти клубы, скорее всего, не смогут себе позвонить зарплату нападающего.

Адриано перешел в «Спартак» в 2017 году. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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