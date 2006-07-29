«Фламенго» может купить Луиса Адриано. Трансферное окно в Бразилии закрывается в среду

Нападающий Луис Адриано может продолжить карьеру в Бразилии.

По информации Goal, 32-летним футболистом интересуется , в подписании форварда заинтересован лично главный тренер команды.

Бразильский клуб уже обратился к красно-белым по трансферу форварда. «Спартак» готов выслушать предложения и может расстаться с игроком, если москвичей устроит сумма компенсации.

Сложностью для осуществления сделки может стать закрытие трансферного окна в Бразилии уже 31 июля, а также высокая зарплата бразильца (4 миллиона евро в год).

Также сообщается об интересе к футболисту со стороны «Палмейраса» и «Интернасьонала», но эти клубы, скорее всего, не смогут себе позвонить зарплату нападающего.

Адриано перешел в «Спартак» в 2017 году. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.