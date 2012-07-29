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Роналду вручили приз «Легенда» от Marca. На награждении был Перес

Теги Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига рейтинги Флорентино Перес Жорже Мендеш Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побывал в Испании.

Португалец получил приз «Легенда» от газеты Marca. На церемонии награждения были президент «Реала» Флорентино Перес, а также агент Криштиану – Жорже Мендеш.

Награду вручили в знак признания всей футбольной карьеры Роналду.

Приз был учрежден в 1997 году. Ранее его обладателями становились Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан

Роналду в прошедшем сезоне впервые в карьере стал чемпионом Италии.

Всего он завоевал 29 трофеев в карьере, два из них в составе сборной Португалии. 34-летний футболист выиграл один титул в составе «Спортинга», 9 – с «Манчестер Юнайтед», 15 – с «Реалом» и еще 2 – с «Ювентусом».

 
 
 
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Публикация от Новости, фото, видео и голы (@real_sportsru)

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