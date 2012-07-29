Роналду вручили приз «Легенда» от Marca. На награждении был Перес

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду побывал в Испании.
Португалец получил приз «Легенда» от газеты Marca. На церемонии награждения были президент «Реала» Флорентино Перес, а также агент Криштиану – Жорже Мендеш.
Награду вручили в знак признания всей футбольной карьеры Роналду.
Приз был учрежден в 1997 году. Ранее его обладателями становились Лионель Месси, Диего Марадона, Майкл Фелпс, Михаэль Шумахер, а также Майкл Джордан
Роналду в прошедшем сезоне впервые в карьере стал чемпионом Италии.
Всего он завоевал 29 трофеев в карьере, два из них в составе сборной Португалии. 34-летний футболист выиграл один титул в составе «Спортинга», 9 – с «Манчестер Юнайтед», 15 – с «Реалом» и еще 2 – с «Ювентусом».
Посмотреть эту публикацию в Instagram