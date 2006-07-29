«Рубин» вышел на третье место в РПЛ. У Шаронова две победы и ничья в трех турах

дома переиграл «Ахмат» (1:0) в 3-м туре чемпионата России.

Казанцы под руководством на старте сезона одержали две победы и однажды сыграли вничью.

, набрав 7 очков, занимает третье место. «Ахмат» с двумя поражениями и одной победой остается на 13-м месте.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Ахмат».

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