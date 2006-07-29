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«Рубин» вышел на третье место в РПЛ. У Шаронова две победы и ничья в трех турах

Теги Рубин премьер-лига Россия Ахмат Роман Шаронов Видар Кьяртанссон Футбол

«Рубин» дома переиграл «Ахмат» (1:0) в 3-м туре чемпионата России.

Казанцы под руководством Романа Шаронова на старте сезона одержали две победы и однажды сыграли вничью.

«Рубин», набрав 7 очков, занимает третье место. «Ахмат» с двумя поражениями и одной победой остается на 13-м месте.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Ахмат». 

Рубин – Ахмат 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
29 июля, 20.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 73 Кьяртанссон.
РубинДюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Коновалов, Кварацхелия (Микелтадзе, 90), Подберезкин, Могилевец, Давиташвили, Марков (Кьяртанссон, 46).
АхматГородов, Семенов, Нижич, Швец, Уциев, Исмаэл, Гащенков (Михаляк, 85), Бериша, Харин, Иванов, Мбенг (Роши, 72).
Предупреждения:
Иванов (60), Бериша (63), Коновалов (74), Харин (81), Данченко (88).

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