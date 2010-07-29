Евгений Редькин: «Логинову лучше не выпендриваться. Либо он подписывает договор с СБР, либо не выступает вообще»

Новый председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин сообщил, что в любом случае придется подписывать договор с организацией.

Логинов – единственный российский биатлонист, который пока не подписал договор с СБР.

– Сейчас всех волнует, почему Логинов не подписывает соглашение с СБР. Вы в своей новой должности будете участвовать в процессе переговоров?

– Я пока не очень в курсе всех формальных нюансов. Но получается, что есть юридическое лицо – Союз биатлонистов России. И либо Логинов подписывает договор и выступает под его эгидой, либо не выступает вообще.

– Президент СБР Владимир Драчев не настолько категоричен.

– Дело же не в Драчеве или в ком-то еще. Есть федерация – общественная организация – и будь ты хоть Логинов, Кашкаров или Чепиков, без нее тебя не допустят до соревнований. Подписывай и беги!

– Но как бывший спортсмен вы наверняка понимаете и позицию Логинова, который, видимо, не хочет подписывать соглашение на невыгодных для себя условиях.

– Если честно, нет. Логинов – молодец, но не надо думать, что он такой один. У нас есть человек 25, которые через год-другой могут стать такими же сильными. Поэтому лучше не выпендриваться. Я понимаю, конечно, есть личные амбиции, коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте. Он разве олимпийский чемпион?

– Он надеется им стать.

– Вот когда станет в личной гонке, я перед ним склоню голову и скажу «спасибо»! – рассказал Редькин.

Логинов – трехкратный призер чемпионатов мира. В прошлом сезоне он стал вторым в общем зачете Кубка мира и семь раз попадал на подиум Кубка мира (1-3-3).

В нашем биатлоне есть 23-летний тренер: он учится у шведов и доступно рассказывает, в чем сила Логинова

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