Игрок сборной России по мини-футболу Чишкала: «Стыдно, что потратили 75 млрд на Универсиаду, а тушить пожары в Сибири – дорого»

Игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала поделился мнением о ситуации с лесными пожарами в Сибири.

«Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у нас может быть такая ситуация. Когда буквально полгода назад была проведена зимняя Универсиада, на которую было потрачено более 75 миллиардов рублей.

Все телеканалы показывали успехи и доминирование наших профессиональных спортсменов над простыми студентами из других стран. Было сделано все, чтобы гости из других стран остались довольными и счастливыми.



А сейчас в моем родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальны, люди задыхаются от дыма. Самое страшное – это то, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и невыгодно! Куда все катится – страшно представить», – написал Чишкала.

Иван Игнатьев: «Родная Сибирь задыхается от лесных пожаров. Прошу тех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос»

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