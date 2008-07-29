Поветкин выступит в андеркарде боя Ломаченко – Кэмпбелл

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин следующий поединок проведет 31 августа в Лондоне, сообщил менеджер боксера Вадим Корнилов.
«Поветкин, скорее всего, проведет следующий бой 31 августа в Лондоне», – сказал Корнилов.
Соперник для Александра пока неизвестен. Бой Поветкина пройдет в андеркарде поединка Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл.
В последнем на данный момент поединке россиянин уступил нокаутом экс-чемпиону мира в тяжелом весе Энтони Джошуа.
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