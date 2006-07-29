Хавбек «Краснодара-2» назвал защитника «Енисея» «чуркой». Его могут дисквалифицировать на 5 матчей

В матче пятого тура между «Енисеем» и «Краснодаром-2» (0:1) произошел неприятный инцидент.

Полузащитник краснодарского клуба Александр Черников был удален арбитром Игорем Низовцевым в добавленное ко второму тайму время после стычки с защитником красноярцев .

В отчете Низовцева говорится, что Черников допустил «оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры». В частности, он назвал Гасанова «чуркой».

Игроку грозит дисквалификация на 5 матчей, этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании КДК РФС.

Руководство намерено применить к Черникову и внутренние санкции.