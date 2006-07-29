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Хавбек «Краснодара-2» назвал защитника «Енисея» «чуркой». Его могут дисквалифицировать на 5 матчей

Теги премьер-лига Россия дисквалификации происшествия судьи Олимп-ФНЛ Енисей Краснодар Игорь Низовцев Шамиль Гасанов Краснодар-2 Александр Черников 2000 Футбол

В матче пятого тура Олимп-ФНЛ между «Енисеем» и «Краснодаром-2» (0:1) произошел неприятный инцидент.

Полузащитник краснодарского клуба Александр Черников был удален арбитром Игорем Низовцевым в добавленное ко второму тайму время после стычки с защитником красноярцев Шамилем Гасановым.

В отчете Низовцева говорится, что Черников допустил «оскорбительные и нецензурные выражения в адрес соперника в момент остановки игры». В частности, он назвал Гасанова «чуркой». 

Игроку грозит дисквалификация на 5 матчей, этот вопрос рассмотрят на ближайшем заседании КДК РФС.

Руководство «Краснодара» намерено применить к Черникову и внутренние санкции.

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