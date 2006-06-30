Глушаков в «Ахмате», Уругвай с Суаресом вылетел из Кубка Америки, «Валенсия» выкупила Черышева и другие новости утра

1. Глушаков перешел в «Ахмат», заключив контракт по схеме «1+1». Зарплата – один миллион евро в год. Явно больше 30 тысяч рублей.

2. В 1/4 финала Кубка Америки Уругвай проиграл Перу по пенальти. Три гола уругвайцев отменили после VAR. Суарес единственный не забил с точки и заплакал после игры.

А перуанцы вышли в полуфинал в третий раз за последние четыре розыгрыша турнира и сыграют с Чили. Во втором полуфинале классическая заруба – Бразилия против Аргентины.

3. Трансферы. «МЮ» подписал Уан-Биссаку из «Кристал Пэлас» за 50 млн фунтов. «Валенсия» выкупила Черышева у «Вильярреала» за 5 млн евро. «Славен» объявил о переходе Шарлии в ЦСКА. Хавбек «Ромы» Жерсон близок к переезду в «Динамо». «ПСЖ» готов продать Неймара в «Барсу» за 130-150 млн евро и двух игроков на свой выбор. О других сделках читайте в трансферном дайджесте Sports.ru.

4. Гран-при Австрии. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй (потом был оштрафован на три позиции за блокировку Райкконена), Ферстаппен – третий, Квят – 18-й. Стартовый порядок.

5. Переписка Родченкова стала основанием для дисквалификации Чернышова. Биатлонист не будет оспаривать отстранение, хотя СБР был готов предоставить ему 150 тысяч долларов для подачи апелляции.

6. Мужская сборная России по волейболу победила Китай (3-0) в заключительном матче основного турнира Лиги наций. После победы в прошлом матче с Аргентиной россияне вышли в Финал шести.

7. НХЛ. «Даллас» отправил Ничушкина на драфт отказов с целью выкупа контракта.

8. В стартовом матче юниорского чемпионата мира по баскетболу Россия проиграла Аргентине в овертайме.

9. Россия взяла 6 золотых медалей в гимнастике, велотреке и борьбе на Европейских играх. Россияне царят в медальном зачете: 93 награды, 39 – золотые.

10. UFC Миннеаполис. Нганну нокаутировал Дос Сантоса и другие результаты.

11. Кубок КОНКАКАФ. В 1/4 финала Мексика одолела Коста-Рику только в серии пенальти, а Канада уступила Гаити, упустив преимущество в 2 мяча.

12. Бузова прибыла в «Барселону». Ольга сушила майку феном, мощно прессинговала и ругалась, что партнеры быстро устали. «Авангард», кстати, наносит ответный удар: «Месси, ждем тебя в Балашихе!»

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