ЧМ-2019. Юноши (U19). Россия в овертайме уступила Аргентине, Литва победила Сенегал и другие результаты

Сегодня в рамках стартового матча юниорского чемпионата мира сборная России проиграла команде Аргентины в овертайме (84:86).

Чемпионат мира-2019

Юноши (U19)

Греция

Групповой этап

Группа A

Сенегал – Литва – 52:76 (12:18, 18:18, 8:27, 14:13)

29 июня. 17.45

США – Новая Зеландия – 111:71 (24:19, 20:16, 32:16, 35:20)

29 июня. 20.00

Положение команд: США – 1-0, Литва – 1-0, Сенегал – 0-1, Новая Зеландия – 0-1.

Группа B

Мали – Латвия – 93:79 (22:17, 22:20, 24:12, 25:30)

29 июня. 13.15

Австралия – Канада – 76:81 (13:20, 23:26, 22:12, 18:23)

29 июня. 15.30

Положение команд: Мали – 1-0, Канада – 1-0, Латвия – 0-1, Австралия – 0-1.

Группа C

Аргентина – Россия – 86:84 ОТ (22:19, 12:18, 26:16, 16:23, 10:8)

АРГЕНТИНА: Каффаро (17 + 5 подборов), Николас Болмаро (16).

РОССИЯ: Ершов (22 + 6 подборов), Ведищев (17 + 5 подборов), Кадошников (13 + 14 подборов), Долинин (9 + 9 подборов), Коновалов (8 + 5 передач), Квитковских (7 + 9 подборов), Щербенев, Петенев, Голдин, Сорокин (все – 2), Михайловский (9 подборов).

29 июня. 18.15

Греция – Филиппины – 85:69 (20:27, 22:14, 21:16, 22:12)

29 июня. 20.30

Положение команд: Греция – 1-0, Аргентина – 1-0, Россия – 0-1, Филиппины – 0-1.

Группа D

Китай – Сербия – 57:106 (18:26, 16:27, 13:32, 10:21)

29 июня. 13.45

Пуэрто-Рико – Франция – 68:91 (25:24, 21:29, 11:20, 11:18)

29 июня. 16.00

Положение команд: Сербия – 1-0, Франция – 1-0, Пуэрто-Рико – 0-1, Китай – 0-1.