Реклама 18+
Реклама 18+

Адвокат жены Глушакова: «Денис в «Ахмате» будет платить треть всего заработка в качестве алиментов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Денис Глушаков Дарья Глушакова деньги Футбол

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, сообщил, как хавбек будет выплачивать алименты в новом клубе.

«Даже и не знал, что Глушаков теперь в «Ахмате», спасибо, что сообщили.

Что касается алиментов – все очень просто: есть решение суда, есть исполнительный лист, который будет передан в «Ахмат», но нам еще нужно разобраться со «Спартаком».

Мы направили адвокатский запрос, поскольку сумма, которую выплатили Глушакову по итогам расторжения, ниже, чем предполагалось по контракту с московским клубом.

Будем разбираться, с чем это связано. Возвращаясь к «Ахмату» – по закону Денис будет перечислять треть всего заработка в качестве алиментов, – сказал Жорин.

Глушаков – в «Ахмате». Зарплата явно больше 30 тысяч рублей

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться