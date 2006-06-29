Адвокат жены Глушакова: «Денис в «Ахмате» будет платить треть всего заработка в качестве алиментов»

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, бывшей жены полузащитника Дениса Глушакова, сообщил, как хавбек будет выплачивать алименты в новом клубе.

«Даже и не знал, что Глушаков теперь в «Ахмате», спасибо, что сообщили.

Что касается алиментов – все очень просто: есть решение суда, есть исполнительный лист, который будет передан в «Ахмат», но нам еще нужно разобраться со .

Мы направили адвокатский запрос, поскольку сумма, которую выплатили Глушакову по итогам расторжения, ниже, чем предполагалось по контракту с московским клубом.

Будем разбираться, с чем это связано. Возвращаясь к «Ахмату» – по закону Денис будет перечислять треть всего заработка в качестве алиментов, – сказал Жорин.

Глушаков – в «Ахмате». Зарплата явно больше 30 тысяч рублей