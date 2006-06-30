Гран-при Австрии. Онлайн

В Шпильберге стартовал Гран-при Австрии – девятый этап чемпионата «Формулы-1».
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* – Хэмилтон потеряет три позиции на старте Гран-при за блокировку Райкконена в квалификации
** – Магнуссен получил штраф в пять позиций после замены коробки передач
*** – Хюлькенберг потеряет десять мест на старте за замену элементов силовой установки
**** – Албон и Сайнс стартуют с последних мест на решетке после полной замены силовых установок
***** – Расселл получил штраф в три позиции за блокировку Квята и стартует с пит-лейн после смены спецификации переднего антикрыла
Гран-при Австрии. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 18-й