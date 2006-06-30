Гран-при Австрии. Онлайн

В Шпильберге стартовал Гран-при Австрии – девятый этап чемпионата «Формулы-1».

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Гран-при Австрии

Ред Булл Ринг, Шпильберг

30 июня 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)*

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

8. Пьер Гасли («Ред Булл»)

9. Себастьян Феттель («Феррари»)

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)**

11. Ромен Грожан («Хаас»)

12. Даниэль Риккардо («Рено»)

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

15. Даниил Квят («Торо Россо»)

16. Роберт Кубица («Уильямс»)

17. Нико Хюлькенберг («Рено»)***

18. Алекс Албон («Торо Россо»)****

19. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)****

20. Джордж Расселл («Уильямс»)*****

* – Хэмилтон потеряет три позиции на старте Гран-при за блокировку Райкконена в квалификации

** – Магнуссен получил штраф в пять позиций после замены коробки передач

*** – Хюлькенберг потеряет десять мест на старте за замену элементов силовой установки

**** – Албон и Сайнс стартуют с последних мест на решетке после полной замены силовых установок

***** – Расселл получил штраф в три позиции за блокировку Квята и стартует с пит-лейн после смены спецификации переднего антикрыла

Гран-при Австрии. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 18-й