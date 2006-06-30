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Гран-при Австрии. Онлайн

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В Шпильберге стартовал Гран-при Австрии – девятый этап чемпионата «Формулы-1».

За событиями гонки можно следить на странице нашего онлайна.

Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
30 июня 2019 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Валттери Боттас («Мерседес»)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)*
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
8. Пьер Гасли («Ред Булл»)
9. Себастьян Феттель («Феррари»)
10. Кевин Магнуссен («Хаас»)**
11. Ромен Грожан («Хаас»)
12. Даниэль Риккардо («Рено»)
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
15. Даниил Квят («Торо Россо»)
16. Роберт Кубица («Уильямс»)
17. Нико Хюлькенберг («Рено»)***
18. Алекс Албон («Торо Россо»)****
19. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)****
20. Джордж Расселл («Уильямс»)*****
 

* – Хэмилтон потеряет три позиции на старте Гран-при за блокировку Райкконена в квалификации

** – Магнуссен получил штраф в пять позиций после замены коробки передач

*** – Хюлькенберг потеряет десять мест на старте за замену элементов силовой установки

**** – Албон и Сайнс стартуют с последних мест на решетке после полной замены силовых установок

***** – Расселл получил штраф в три позиции за блокировку Квята и стартует с пит-лейн после смены спецификации переднего антикрыла

Гран-при Австрии. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 18-й

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