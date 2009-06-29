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Мужская сборная России по волейболу вышла в Финал шести Лиги наций

Теги сборная России по волейболу Лига наций Волейбол

Сегодня мужская сборная России по волейболу на тай-брейке обыграла команду Аргентины (3-2) в Лиге наций и обеспечила себе попадание в Финал шести турнира. 

Россияне третий год подряд сыграют в Финале шести Лиги наций – в прошлом году российская команда выиграла турнир, в 2017-м (тогда турнир назывался Мировая лига) заняла 5-е место. 

Помимо сборной России, в Финале шести выступят Иран, Бразилия и США (как хозяева турнира). 

Остальные участники финального раунда определятся сегодня и завтра.

Финал шести Лиги наций пройдет с 10 по 14 июля в Чикаго (США). 

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