Заболотный уходит из «Зенита», Бразилия в полуфинале Кубка Америки, «Матч ТВ» поднял цену на подписку, «Краснодар» обыграл ЦСКА и другие новости утра

1. Антон Заболотный переходит из «Зенита» в «Сочи». Чемпионский ассист навсегда в ❤️

На юг также перебирается и Иван Новосельцев, а последовать за ними могут Миха Мевля и Роберт Мак.

2. Кубок Америки. Бразилия вышла в полуфинал, одолев Парагвай только в серии пенальти.

Аргентина стартует в плей-офф Кубка Америки сегодня. Команда Месси сыграет против Венесуэлы. Аргентинцы – фавориты встречи. Статистика тоже за них: обыграли Венесуэлу в 8 из 11 последних личных встреч.

Месси выведет Аргентину в 1/2 Копы?

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3. Месячная плата за телеканал «Матч Премьер» вырастет второй год подряд – с 219 до 299 рублей. Цена одной трансляции теперь составит 149 рублей.

4. «Краснодар» обыграл ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер – победный мяч забил Александр Мартынович.

5. «ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Барсу», но только в обмен на Дембеле. Семья бразильца уже готовится к переезду, но в Каталонии от его возвращения открещиваются.

6. Казань в 2020 году примет первые в истории Игры стран СНГ.

7. Сборная России с 32 золотыми наградами по-прежнему лидирует в медальном зачете Европейских игр.

8. «Зенит» официально получил wild card на участие в баскетбольной Евролиге в следующем сезоне.

9. В финале молодежного чемпионата Европы (U-21) сыграют сборные Испании и Германии.

10. Евробаскет-2019. Женская сборная России проиграла Бельгии.

11. Ольга Бузова проживет два дня как футболист «Барселоны» по приглашению Beko. Она сосьос со стажем!

12. Чемпион Олимпиады-2004 в академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на 4 года за допинг.

13. Российский боец Иван Штырков разорвал контракт с UFC.

14. Трансферы. «Челси» выкупит Матео Ковачича у «Реала» за 50 млн евро. «Ман Сити» попробует переманить Иско. «Валенсия» приобретет Дениса Черышева у «Вильярреала» за 5 млн евро, а «Барса» подписала вратаря Нето из «Валенсии».

15. «Реал» представил гостевую форму хип-хоп треком и клипом. В сеть сили фото новой формы «Спартака».

Ну и если вы до сих пор не осознали – Антон Заболотный уходит из «Зенита»! Поздравляем «Сочи»!

Цитаты дня.

Александр Глеб: «Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Их продали, потому что боялись за Месси»

Мохамед Салах: «К женщинам нужно относиться с глубочайшим уважением, но нельзя каждого сразу отправлять на плаху»

Елена Радионова: «Тяжело сказать, прыгнет ли Медведева четверной. Учить новое в 19 лет – очень сложно»