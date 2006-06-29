Гран-при Австрии. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 18-й

Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2018 года
Квалификация
|Пилот
|Команда
|Q1
|Q2
|Q3
|Кр.
|1
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1.04,138
|1.03,378
|1.03,003
|19
|2
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1.03,340
|1.03,803
|1.03,262
|27
|3
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1.03,807
|1.03,835
|1.03,439
|18
|4
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|1.04,084
|1.03,863
|1.03,537
|25
|5
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1.04,778
|1.04,466
|1.04,072
|20
|6
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1.04,361
|1.04,211
|1.04,099
|19
|7
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|1.04,615
|1.04,056
|1.04,166
|23
|8
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|1.04,450
|1.04,194
|1.04,179
|22
|9
|Пьер Гасли
|«Ред Булл»
|1.04,412
|1.03,988
|1.04,199
|18
|10
|Себастьян Феттель
|«Феррари»
|1.04,340
|1.03,667
|-
|9
|11
|Ромен Грожан
|«Хаас»
|1.04,552
|1.04,490
|18
|12
|Нико Хюлькенберг
|«Рено»
|1.04,733
|1.04,516
|12
|13
|Алекс Албон
|«Торо Россо»
|1.04,708
|1.04,665
|15
|14
|Даниэль Риккардо
|«Рено»
|1.04,647
|1.04,790
|12
|15
|Карлос Сайнс-младший
|«Макларен»
|1.04,453
|1.13,601
|12
|16
|Серхио Перес
|«Рейсинг Пойнт»
|1.04,789
|8
|17
|Ланс Стролл
|«Рейсинг Пойнт»
|1.04,832
|9
|18
|Даниил Квят
|«Торо Россо»
|1.05,324
|8
|19
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|1.05,904
|12
|20
|Роберт Кубица
|«Уильямс»
|1.05,206
|11
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Франции
Гран-при Австрии. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й
Гран-при Австрии. 2-я практика. Леклер – первый, Боттас – второй, Гасли – третий, Квят – 15-й
Гран-при Австрии. 3-я практика. Леклер – первый, Хэмилтон – второй, Боттас – третий, Квят – 10-й