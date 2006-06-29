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Гран-при Австрии. Квалификация. Леклер выиграл поул, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий, Квят – 18-й

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Гран-при Австрии
Ред Булл Ринг, Шпильберг
29 июня 2018 года
Квалификация
 
  Пилот Команда Q1 Q2 Q3 Кр.
1 Шарль Леклер «Феррари» 1.04,138 1.03,378 1.03,003 19
2 Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1.03,340 1.03,803 1.03,262 27
3 Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1.03,807 1.03,835 1.03,439 18
4 Валттери Боттас «Мерседес» 1.04,084 1.03,863 1.03,537 25
5 Кевин Магнуссен «Хаас» 1.04,778 1.04,466 1.04,072 20
6 Ландо Норрис «Макларен» 1.04,361 1.04,211 1.04,099 19
7 Кими Райкконен «Альфа Ромео» 1.04,615 1.04,056 1.04,166 23
8 Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 1.04,450 1.04,194 1.04,179 22
9 Пьер Гасли «Ред Булл» 1.04,412 1.03,988 1.04,199 18
10  Себастьян Феттель «Феррари» 1.04,340 1.03,667 - 9
11 Ромен Грожан «Хаас» 1.04,552 1.04,490   18
12 Нико Хюлькенберг «Рено» 1.04,733 1.04,516   12
13 Алекс Албон «Торо Россо» 1.04,708 1.04,665   15
14 Даниэль Риккардо «Рено» 1.04,647 1.04,790   12
15 Карлос Сайнс-младший «Макларен» 1.04,453 1.13,601   12
16 Серхио Перес «Рейсинг Пойнт» 1.04,789     8
17 Ланс Стролл «Рейсинг Пойнт» 1.04,832     9
18 Даниил Квят «Торо Россо» 1.05,324     8
19 Джордж Расселл «Уильямс» 1.05,904     12
20 Роберт Кубица «Уильямс» 1.05,206     11

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Франции

Гран-при Австрии. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Феттель – второй, Боттас – третий, Квят – 12-й

Гран-при Австрии. 2-я практика. Леклер – первый, Боттас – второй, Гасли – третий, Квят – 15-й

Гран-при Австрии. 3-я практика. Леклер – первый, Хэмилтон – второй, Боттас – третий, Квят – 10-й

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