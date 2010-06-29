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«Ахмат» предложил Глушакову контракт на год с зарплатой 1 млн евро

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Денис Глушаков Чемпионат.com Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может перейти в «Ахмат». 

По информации «Чемпионата», грозненский клуб предлагает 32-летнему футболисту контракт на один год с зарплатой один миллион евро. Сам игрок склоняется к тому, чтобы принять это предложение.

Глушаков расторг контракт со «Спартаком» на прошедшей неделе. Россиянин выступал за московский клуб с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В общей сложности полузащитник провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

Ранее сообщалось, что Глушаков может перейти в «Ростов».

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