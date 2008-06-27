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Кубок Америки-2019. 1/4 финала. Бразилия сыграет с Парагваем

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В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Бразилия сыграет с Парагваем, Аргентина – с Венесуэлой, Колумбия встретится с Чили, а Уругвай – с Перу.

Кубок Америки-2019

Плей-офф

1/4 финала

Бразилия – Парагвай
Дата проведения
28 июня, 03.30, «Gr?mio Arena»
превью матча онлайн статистика

 

Венесуэла – Аргентина
Дата проведения
28 июня, 22.00, «Маракана»
превью матча онлайн статистика

 

Колумбия – Чили
Дата проведения
29 июня, 02.00, «Арена Коринтианс»
превью матча онлайн статистика

 

Уругвай – Перу
Дата проведения
29 июня, 22.00, «Фонте Нова»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дальше на Кубке Америки – плей-офф. Лучшими в группе были не бразильцы, Аргентина – хуже Перу

Статистика Кубка Америки

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