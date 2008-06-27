Кубок Америки-2019. 1/4 финала. Бразилия сыграет с Парагваем

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Бразилия сыграет с Парагваем, Аргентина – с Венесуэлой, Колумбия встретится с Чили, а Уругвай – с Перу.
Кубок Америки-2019
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 28 июня, 03.30, «Gr?mio Arena»
- Дата проведения
- 28 июня, 22.00, «Маракана»
- Дата проведения
- 29 июня, 02.00, «Арена Коринтианс»
- Дата проведения
- 29 июня, 22.00, «Фонте Нова»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дальше на Кубке Америки – плей-офф. Лучшими в группе были не бразильцы, Аргентина – хуже Перу