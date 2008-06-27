Кубок Америки-2019. 1/4 финала. Бразилия сыграет с Парагваем

В 1/4 финала Кубка Америки-2019 Бразилия сыграет с Парагваем, Аргентина – с Венесуэлой, Колумбия встретится с Чили, а Уругвай – с Перу.

Кубок Америки-2019

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Дальше на Кубке Америки – плей-офф. Лучшими в группе были не бразильцы, Аргентина – хуже Перу

Статистика Кубка Америки