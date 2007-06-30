UFC Миннеаполис. Нганну – Дос Сантос, Бенавидес – Формига и другие бои

В ночь с 29 на 30 июня в Миннеаполисе пройдет UFC on ESPN 3.

Главный бой вечера – Франсис Нганну против Джуниора Дос Сантоса.

Также на этом турнире Джозеф Бенавидес подерется с Джуссиером Формигой, а Демиан Майя сойдется с Тони Мартином.

Основные поединки:

Франсис Нганну (13-3) vs Джуниор Дос Сантос (21-5)

Джуссиер Формига (23-5) vs Джозеф Бенавидес (27-5)

Демиан Майя (26-9) vs Тони Мартин (16-4)

Рузвельт Робертс (8-0) vs Винс Пичел (11-2)

Дрю Добер (20-9) vs Марко Поло Рейес (8-5)

Алонзо Менфилд (8-0) vs Пол Крейг (11-3)

Предварительные бои:

Рикардо Рамос (12-2) vs Джурни Ньюсон (7-1)

Эрик Андерс (11-4) vs Винисиус Кастро (9-2)

Джэрад Гордон (14-3) vs Дэн Морет (13-5)

Дальча Лунгиамбула (9-1) vs Декуан Таунсенд (18-7)

Эмили Уитмайр (4-2) vs Аманда Рибас (6-1)

Морис Грин (7-2) vs Джуниор Альбини (14-5)