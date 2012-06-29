Аргентина вышла на Бразилию в полуфинале Кубка Америки, «Барса» заплатит за Гризманна 126 млн, «Милан» без еврокубков и другие новости утра

1. Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу, и встретится с Бразилией, а Колумбия уступила Чили по пенальти.

Месси впервые спел гимн своей страны перед игрой. Может, это так зарядило аргентинцев?

2. Антуан Гризманн все ближе к переходу в «Барселону». Каталонцы ведут переговоры с «Атлетико», а сумма трансфера составит 126 миллионов евро.

3. «Милан» отстранен от участия в еврокубках и в следующем сезоне не сыграет в Лиге Европы.

4. В Лондоне прошла жеребьевка «Уимблдона». В половину сетки к Новаку Джоковичу попал Кевин Андерсон, а к Роджеру Федереру отправился Рафаэль Надаль.

У женщин Мария Шарапова в первом круге сыграет с Полин Парментье и в 1/8 финала может встретиться с Сереной Уильямс.

5. «Зенит» упустил защитника Ренана Лоди – 21-летнего бразильца перехватил «Атлетико».

6. Легенда «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес завершил карьеру.

7. Александра Кокорина и Павла Мамаева решили отправить в одну колонию.

8. Сборная России разгромила Австралию в матче волейбольной Лиги наций.

9.На Европейских играх в Минске российские спортсмены продолжают лидировать в медальном зачете с 33 золотыми наградами.

10. Евробаскет-2019. Женская сборная России уступила Сербии, проиграв второй матч подряд.

11. «Рейнджерс» тепло поприветствовали Артемия Панарина в Нью-Йорке, разместив на домашней арене его фото.

12. Защитник «Динамо» Андрей Миронов подал заявку на участие в романтическом шоу с Ольгой Бузовой.

13. Появились фото выездной формы «МЮ». Ее текстура напоминает змеиную кожу.

14. Тренерам НБА дадут возможность попросить судей пересмотреть решение по спорному моменту.

15. «Рома» купила защитника «Уфы» Ионуца Неделчару за четыре миллиона евро.

16. «Рубин» представит пятую клубную эмблему за семь лет.

Цитата дня

Роман Гутцайт: «Наш менталитет – лучше уж черт знает где смотреть виснущую трансляцию, чем платить»