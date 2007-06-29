💣«Ахмат» объявил о переходе Глушакова

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в «Ахмате».

32-летний хавбек заключил с грозненским клубом контракт по схеме «1+1».

В ближайшее время игрок присоединится к своей новой команде на сборе в Австрии и начнет подготовку к следующему сезону.

Ранее сообщалось, что зарплата Глушакова в «Ахмате» составит один миллион евро в год.

Глушаков расторг контракт со «Спартаком» на прошлой неделе. Россиянин выступал за московский клуб с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.

В общей сложности полузащитник провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

Фото: официальный твиттер «Ахмата»