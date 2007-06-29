🇨🇿 Глушаков в «Ахмате», Уан-Биссака в «МЮ», «Валенсия» купила Черышева. Трансферный дайджест Sports.ru🦇

1. «Ахмат» объявил о переходе Глушакова. Контракт по схеме «1+1». Зарплата – один миллион евро в год. Еще «Ахмат» проявляет интерес к Кудряшову.

2. «МЮ» приобрел Уан-Биссаку. «Кристал Пэлас» получит 50 миллионов фунтов, а 21-летний правый защитник будет зарабатывать 80-90 тысяч фунтов в неделю.

3. «Валенсия» выкупила Черышева у «Вильярреала». Вроде бы за смехотворные по нынешним временам 5 млн евро.

4. «ПСЖ» готов продать Неймара в «Барсу» за 130-150 миллионов евро и двух игроков на свой выбор. Так у каталонцев останутся деньги на защитника «Милана» Родригеса.

5. Вингер сборной Колумбии Диас почти в «Зените», где ему предлагают зарплату 1,5 млн евро в год, «Порту» готов платить лишь 750 тысяч.

6. Хавбек «Ромы» Жерсон близок к переходу в «Динамо». То ли за 10 миллионов евро, то ли за 13 млн. Римляне покупали его за 17 млн.

7. «Барселона» не заплатит за Гризманна более 120 млн евро. А была красивая версия: каталонцы платят 126 млн евро (больше отступных), но в несколько этапов, а мадридцы берут по этой же схеме Феликса у «Бенфики».

8. «Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена, но получил отказ. Хитрый Леви год назад просил у «Мадрида» 150 миллионов евро, а теперь согласен на 70 млн. Перес хитрее?

9. «Славен» объявил о переходе Шарлии в ЦСКА. Предположительно, москвичи арендовали 22-летнего хорватского защитника на год за 150 тысяч евро с правом последующего выкупа за 750 тысяч.

10. «Оренбург» растащили: «Рубин» сперва увел Сутормина у «Зенита», а потом подписал защитника Бегича; вратарь Фролов перешел в «Сочи».

11. Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ», соглашение у него до 2022 года. Собрался в «Реал»? А «ПСЖ» хочет прикупить Бонуччи.

12. Рабьо подпишет контракт с «Ювентусом» на 7 млн евро в год. Мать и агент игрока получит бонус в 10 млн. Как тебе такое, Райола?

13. «Рома» сообщила Флоренци, что готова продать его летом. Неужели и он уйдет вслед за Тотти и Де Росси? Американцы выжили римлян из «Ромы».

14. «Интер» продал Ванхойсдена в «Стандард» за 12 млн евро. 19-летний бельгиец за 4 года не сыграл за миланский клуб ни одного матча, но поможет «Интеру» в борьбе с финансовым фэйр-плей.

15. Бузова прибыла в «Барселону». Ольга сушила майку феном, эротично разминалась и ругалась, что партнеры быстро устали. Может, ну его, Неймара?

Цитаты дня:

Гендиректор «Ахмата» о зарплате Глушакова 1 млн евро: «Чушь полная. Гораздо, гораздо меньше»

Денис Глушаков: «Обещаю сделать все, чтобы «Ахмат» оказался в еврокубках»

Кудряшов о «Зените»: «Конечно, перешел бы. Кто бы не захотел?»