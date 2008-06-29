СБР был готов предоставить Чернышову 150 тысяч долларов для подачи апелляции на дисквалификацию

Первый вице-президент Союза биатлонистов России ( ) Алексей Нуждов сообщил, что организации была готова предоставить биатлонисту Александру Чернышову порядка 150 000 долларов для подачи апелляции на дисквалификацию.

Международный союз биатлонистов ( ) на 4 года отстранил Чернышова и еще одного россиянина Александра Печенкина за нарушение антидопинговых правил.

Основанием для дисквалификации Чернышова стала переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Биатлонист не будет оспаривать отстранение.

«Чернышов действительно обратился к нам за юридической и финансовой поддержкой. По оценкам экспертов, подача и рассмотрение апелляции обошлись бы Александру ориентировочно в 150 тысяч долларов, и мы были готовы предоставить ему такую сумму. Однако лишь при условии подписания с СБР договора, который требовал возврата всех денег, если бы в ходе разбирательства вскрылись неопровержимые доказательства его вины.

Посоветовавшись с юристами, Чернышов принял решение не подавать апелляцию», – рассказал Нуждов.

Дисквалификация Печенкина и Чернышова: чем ответит СБР?

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