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Хавбек «Ромы» Жерсон близок к переходу в «Динамо» за 10 млн евро

Теги Рома премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Динамо Москва Жерсон Сантос Футбол

Полузащитник «Ромы» Жерсон Сантос близок к переходу в московское «Динамо».

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро, римский клуб также получит проценты от последующей перепродажи Жерсона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Сделку могут закрыть уже завтра.

Ранее бразилец вел переговоры с «Дженоа», но отказался от перехода в генуэзский клуб. Он склоняется к варианту продолжить карьеру за пределами Италии.

Прошлый сезон Жерсон провел в «Фиорентине» на правах аренды. В 36 матчах Серии А он забил три мяча и сделал три голевые передачи.

В 2016 году «Рома» купила Жерсона у «Флуминенсе» за 17 млн евро.

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