Хавбек «Ромы» Жерсон близок к переходу в «Динамо» за 10 млн евро

Полузащитник «Ромы» Жерсон Сантос близок к переходу в московское .

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро, римский клуб также получит проценты от последующей перепродажи Жерсона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Сделку могут закрыть уже завтра.

Ранее бразилец вел переговоры с «Дженоа», но отказался от перехода в генуэзский клуб. Он склоняется к варианту продолжить карьеру за пределами Италии.

Прошлый сезон Жерсон провел в «Фиорентине» на правах аренды. В 36 матчах Серии А он забил три мяча и сделал три голевые передачи.

В 2016 году «Рома» купила Жерсона у «Флуминенсе» за 17 млн евро.