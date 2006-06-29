Реклама 18+
Реклама 18+

Лионель Месси: «Это не лучший для меня Кубок Америки»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Футбол

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свою игру на Кубке Америки.

«Если честно, то это не лучший для меня Кубок Америки, это не то, чего я ожидал.

Матчи складываются именно таким образом. У тебя нет возможности подолгу вести игру, и игрокам, которые хотят придумать что-то особенное, обойти соперника, приходится тяжело.

Но главное, что мы победили и продолжаем борьбу», – сказал Месси после победы над Венесуэлой в 1/4 финала (2:0).

Аргентину ругали, а она уже в полуфинале: 8 ударов за 12 минут, Месси впервые спел гимн

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться