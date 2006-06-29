Лионель Месси: «Это не лучший для меня Кубок Америки»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свою игру на Кубке Америки.

«Если честно, то это не лучший для меня , это не то, чего я ожидал.

Матчи складываются именно таким образом. У тебя нет возможности подолгу вести игру, и игрокам, которые хотят придумать что-то особенное, обойти соперника, приходится тяжело.

Но главное, что мы победили и продолжаем борьбу», – сказал Месси после победы над Венесуэлой в 1/4 финала (2:0).

Аргентину ругали, а она уже в полуфинале: 8 ударов за 12 минут, Месси впервые спел гимн