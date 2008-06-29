Основанием для дисквалификации Чернышова стала переписка Родченкова. Биатлонист не будет оспаривать отстранение

Российский биатлонист Александр Чернышов сообщил, что основанием для его дисквалификации стала переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории .

Чернышов и еще один россиянин Александр Печенкин были дисквалифицированы Международным союзом биатлонистов ( ) на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Обоим спортсменам вменяется участие в организованной допинг-схеме.

«Почему я оказался замешан в этом, понимания как такового нет. Грубо говоря, мне сказали: «У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесете наказание, ваши доводы нам особо не интересны.

Я ведь писал в IBU, настаивал на анализе пробы «Б». Если бы и в ней что-то нашли, я бы настаивал на тесте ДНК, если такое возможно. Я абсолютно уверен, что ничего не принимал. Тем более на летнем сборе, со сломанной рукой (речь о тренировочном сборе команды летом 2014 года).

Кто такой Родченков, я узнал только из новостей по телевизору, там показывали его, когда началась вся история с ним», – рассказал Чернышов.

26-летний спортсмен не будет оспаривать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Хотелось бы, конечно, идти в CAS, но не буду. Я звонил в СБР, просил поддержки у Нуждова Алексея Викторовича (вице-президент СБР). Он был согласен оказать материальную помощь со стороны СБР.

Но, посоветовавшись с юристами, нам дали понять, что шансы выиграть дело ничтожно малы, так как в спортивном деле не существует презумпции невиновности», – цитирует Чернышова ТАСС.

Дисквалификация Печенкина и Чернышова: чем ответит СБР?

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