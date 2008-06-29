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Основанием для дисквалификации Чернышова стала переписка Родченкова. Биатлонист не будет оспаривать отстранение

Теги сборная России допинг IBU Александр Печенкин Александр Чернышов Григорий Родченков московская антидопинговая лаборатория ТАСС Биатлон

Российский биатлонист Александр Чернышов сообщил, что основанием для его дисквалификации стала переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова

Чернышов и еще один россиянин Александр Печенкин были дисквалифицированы Международным союзом биатлонистов (IBU) на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Обоим спортсменам вменяется участие в организованной допинг-схеме. 

«Почему я оказался замешан в этом, понимания как такового нет. Грубо говоря, мне сказали: «У нас есть документы, в которых указано, что вы принимали допинг, но проб нет, только переписки. Вы виновны и понесете наказание, ваши доводы нам особо не интересны.

Я ведь писал в IBU, настаивал на анализе пробы «Б». Если бы и в ней что-то нашли, я бы настаивал на тесте ДНК, если такое возможно. Я абсолютно уверен, что ничего не принимал. Тем более на летнем сборе, со сломанной рукой (речь о тренировочном сборе команды летом 2014 года). 

Кто такой Родченков, я узнал только из новостей по телевизору, там показывали его, когда началась вся история с ним», – рассказал Чернышов. 

26-летний спортсмен не будет оспаривать свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

«Хотелось бы, конечно, идти в CAS, но не буду. Я звонил в СБР, просил поддержки у Нуждова Алексея Викторовича (вице-президент СБР). Он был согласен оказать материальную помощь со стороны СБР.

Но, посоветовавшись с юристами, нам дали понять, что шансы выиграть дело ничтожно малы, так как в спортивном деле не существует презумпции невиновности», – цитирует Чернышова ТАСС. 

Дисквалификация Печенкина и Чернышова: чем ответит СБР?

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