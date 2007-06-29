«ПСЖ» готов продать Неймара в «Барсу» за 130-150 млн евро + 2 игрока на свой выбор

Форвард Неймар может покинуть .

Парижане готовы расстаться с 27-летним бразильцем. Изначально хотел продать Неймара за 300 миллионов евро, однако не получил предложений.

Сейчас «Пари Сен-Жермен», по данным Le Perisien, готов отпустить Неймара за 130-150 миллионов евро, а также потребует со стороны покупателя включить в сделку двух игроков на свой выбор.

На игрока претендует и остается лишь договориться об этих двух игроках, пока каталонцы готовы отдать , но, к примеру, не Усмана Дембеле.

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Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все