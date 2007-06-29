Реклама 18+
Реклама 18+

«ПСЖ» готов продать Неймара в «Барсу» за 130-150 млн евро + 2 игрока на свой выбор

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Усман Дембеле Футбол

Форвард Неймар может покинуть «ПСЖ».

Парижане готовы расстаться с 27-летним бразильцем. Изначально «ПСЖ» хотел продать Неймара за 300 миллионов евро, однако не получил предложений.

Сейчас «Пари Сен-Жермен», по данным Le Perisien, готов отпустить Неймара за 130-150 миллионов евро, а также потребует со стороны покупателя включить в сделку двух игроков на свой выбор.

На игрока претендует «Барселона» и остается лишь договориться об этих двух игроках, пока каталонцы готовы отдать Филиппе Коутиньо, но, к примеру, не Усмана Дембеле.

«Барса» хочет подписать и Гризманна, и Неймара. Уже есть четкий план

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все

Реклама 18+

Опрос

Где хотите видеть Неймара?

26740 голосов 6
  • Барса
    46%
  • Реал
    9%
  • ПСЖ
    5%
  • Нигде
    40%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться