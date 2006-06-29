Футболистка сборной США Рапино: «Без геев в команде чемпионат не выиграть»

Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино после победы над сборной Франции (2:1) отметила, что победа имеет для нее особенную ценность в связи с тем, что сейчас идет месяц гордости ЛГБТ.

«Вперед, геи! Невозможно выиграть чемпионат без геев в команде, раньше подобного никогда не добивались. Это наука!

Меня мотивируют люди, которые симпатизируют мне, которые борются за то же, что и я, я заряжаюсь, когда пытаюсь доказать чью-то неправоту.

Это изнуряет, но быть геем, быть классным в месяц гордости – это здорово!» – сказал Рапино.

Раннее 33-летняя футболистка заявила, что не посетит Белый дом, если США выиграют ЧМ, из-за неприязни к президенту Дональду Трампу.

Трамп ответил, что в любом случае планирует пригласить команду.