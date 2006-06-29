«Авангард» о Бузовой в «Барсе»: «Месси, ждем тебя в Балашихе!»

«Авангард» прокомментировал визит в «Барселону» поп-исполнительницы Ольги Бузовой и заявил о желании пригласить к себе нападающего .

Бузова, поддерживавшая омский клуб на протяжении прошедшего сезона сезона КХЛ, проживет два дня как футболист «Барселоны». Сегодня она посетила клубную базу каталонцев.

«Вот так пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился – и берет в аренду Ольгу Бузову.

Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождемся перерыва в и [на] пару дней заберем к нам Месси.

Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря , – сообщает твиттер «Авангарда».

Вот так @FCBarcelona пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился — и берет в аренду Ольгу Бузову.



Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождёмся перерыва в LaLiga и пару дней заберём к нам Месси. Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря от @khl pic.twitter.com/SrOuw5THKU — ХК Авангард (@hcavangardomsk) June 29, 2019

Бузова проживет два дня как футболист «Барселоны» по приглашению Beko

«С детства болею за «Барселону». Ольга Бузова уехала на два дня потренироваться с «Барсой»