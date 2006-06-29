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«Авангард» о Бузовой в «Барсе»: «Месси, ждем тебя в Балашихе!»

Теги Авангард Барселона Лионель Месси Ла Лига фото КХЛ Ольга Бузова ахахаха Хоккей

«Авангард» прокомментировал визит в «Барселону» поп-исполнительницы Ольги Бузовой и заявил о желании пригласить к себе нападающего Лионеля Месси.

Бузова, поддерживавшая омский клуб на протяжении прошедшего сезона сезона КХЛ, проживет два дня как футболист «Барселоны». Сегодня она посетила клубную базу каталонцев.

«Вот так «Барселона» пользуется тем, что сейчас лето, сезон кончился – и берет в аренду Ольгу Бузову.

Ну ничего, по всем трансферным правилам тогда дождемся перерыва в Ла Лиге и [на] пару дней заберем к нам Месси.

Лео, ждем в Балашихе! Детали сразу после публикации календаря КХЛ», – сообщает твиттер «Авангарда». 

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