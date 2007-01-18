«Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании, Мартен Фуркад 6-й раз подряд без подиума и другие новости утра

1. Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в четвертьфинал. Но соперник подаст жалобу из-за того, что каталонцы выпустили дисквалифицированного игрока. «Реал» за это исключили, но правила изменились. Жеребьевка – в пятницу.

2. КХЛ. ЦСКА одержал 4-ю победу подряд с общим счетом 15:0 (у Юханссона 9-й шатаут), СКА победил московское «Динамо», «Барыс» и «Магнитка» вышли в плей-офф, Квартальнов стал 1-м тренером по количеству матчей, «Северсталь» выиграла 6-й матч подряд, китайский вратарь дебютировал в лиге.

3. Трансферы. Муса Дембеле уехал в Китай и будет получать 10 млн евро в год. Рэмзи прошел медосмотр в «Ювентусе». Малком хочет уйти из «Барселоны», возможно, отправится в «Тоттенхэм». «Лидс» подписал вратаря «Реала» Касилью.

«Зенит» предложил 20 млн евро за левого защитника «Спортинга» Акунью. Ивелин Попов близок к «Динамо». «Урал» арендовал у «Краснодара» Страннберга, а «Локомотив» отдал Портнягина в аренду «Балтике».

4. В НХЛ «Торонто» выиграл у «Тампы», Никита Зайцев сыграл почти 26 минут и сделал 2 голевые передачи. Все результаты дня – здесь.

5. Australian Open. Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала, переиграв Александру Саснович из Беларуси.

6. Футбол. Гаттузо дисквалифицирован на игру серии А за угрозы и оскорбление судьи в матче Суперкубка Италии. Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года. Пары 1/8 финала Кубка Азии-2019.

7. Кубок мира. Спринт. Йоханнес Бо победил в 8-й раз в сезоне, Логинов – 5-й. Мартен Фуркад без подиума в шестой гонке подряд, это его худшая серия за 8 лет.

Кузьмина выиграла у женщин, Виттоцци – 2-я, Вирер – 6-я, Миронова – 12-я, Юрлова – 24-я.

8. Евролига. «Химки» уступили в гостях «Олимпиакосу», ЦСКА обыграл «Баварию».

9. Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории. Ждем решения по РУСАДА 22 января.

10. НБА. В Лондоне состоялась встреча между «Вашингтоном» и «Нью-Йорком», в которой «Уизардс» вырвали победу на последней секунде и другие результаты.

11. ЧМ-2019 по гандболу. Россия проиграла Франции, уже потеряв шансы на выход из группы.

12. Кубок IBU. Поварницын отстрелял без промахов и победил в индивидуальной гонке.

13. Фигурное катание. Убийцы Дениса Тена получили по 18 лет тюрьмы.

14. Теннис. Матч Мугурусы с Контой на AO начался рекордно поздно (Гарбинье выиграла в 03:12 ночи). Его хотели перенести на другой корт, но там некому было убрать помет чаек.

15. UFC. Эдсон Барбоза 30 марта встретится с Джастином Гэтжи в Филадельфии.

16. Бокс. Сауль Альварес 4 мая встретится с Дэниэлом Джейкобсом в бою за три титула в среднем весе.

17. Цифра дня. НБА продлила лицензию игры NBA 2K на семь лет. Сумма сделки – 1,1 млрд долларов.

18. Дакар. Эдуард Николаев (Россия, «КАМАЗ») выиграл общий зачет среди грузовиков.

Цитаты дня:

Резиуан Мирзов: «Не хотел бы жить в Москве. В Нальчике в ресторанах в 5-8 раз дешевле и гораздо вкуснее»

Женщина-тренер «Клоппенбурга» о визитах в раздевалку: «Я профи. Выбираю состав по размеру пениса»

Хабиб: «Конор не заслуживает реванша. Он и раньше много говорил, но ничего не сказал в клетке»

Логинов после вопроса о допинге: «Прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить?»

Мирон Маркевич: «Не верю, что у нас с Россией когда-то опять будут братские народы»

Эмилиано Ригони: «Жизнь в России – это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии»