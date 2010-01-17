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    Логинов после вопроса о допинге: «Прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить?»

    Теги Кубок мира сборная России допинг Александр Логинов Чемпионат.com Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о том, как относится к призывам иностранных спортсменов извиниться за допинговое прошлое.

    «Я в принципе об этом не задумываюсь. Думаю, что этого ответа вполне достаточно. Я прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить, пожалуйста?

    Я, вообще, готов поговорить об этом, но не сейчас, если можно. Я 10 минут назад финишировал, и голова не соображает ни о чем другом, кроме прохождения дистанции и рубежей», – сказал Логинов.

    Спортсмен также выразил готовность бежать эстафету на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    «Пока все нормально, тьфу-тьфу. Состояние нормальное.

    Думаю, что мне помогло и то, что перенесли спринтерскую гонку на день вперед.

    Хотя вчера тоже были идеальные условия, чтобы бежать, но лишний день отдыха никогда не помешает», – добавил биатлонист.

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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