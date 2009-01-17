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    Чемпионат мира. Россия играет с Францией, уже потеряв шансы выйти из группы

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Германии сборная Франции результаты сборная Сербии сборная Южной Кореи сборная Бразилии Гандбол

    Сегодня мужская сборная России по гандболу встретится с командой Франции в рамках пятого тура группового этапа чемпионата мира в Германии и Дании.

    Для выхода из группы России нужно было в своем матче набирать больше очков, чем Бразилия в игре против Кореи. Однако бразильцы одержали победу и не пустили россиян в следующую стадию турнира.

    Чемпионат мира

    Мужчины

    Берлин, Германия

    Групповой этап

    Группа A

    5-й тур

    Бразилия – Корея – 35:26 (18:10)

    Германия – Сербия – 20.00

    Франция – Россия – 12:12 (12:12, перерыв)

    Положение в группе: Франция – 7 очков (4 игры), Германия – 6 (4), Бразилия – 6 (5), Россия – 4 (4), Сербия – 3 (4), Корея – 0 (5).

    В следующий этап выходит по три команды из каждой группы.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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