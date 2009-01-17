Чемпионат мира. Россия играет с Францией, уже потеряв шансы выйти из группы

Сегодня мужская сборная России по гандболу встретится с командой Франции в рамках пятого тура группового этапа чемпионата мира в Германии и Дании.
Для выхода из группы России нужно было в своем матче набирать больше очков, чем Бразилия в игре против Кореи. Однако бразильцы одержали победу и не пустили россиян в следующую стадию турнира.
Чемпионат мира
Мужчины
Берлин, Германия
Групповой этап
Группа A
5-й тур
Бразилия – Корея – 35:26 (18:10)
Германия – Сербия – 20.00
Франция – Россия – 12:12 (12:12, перерыв)
Положение в группе: Франция – 7 очков (4 игры), Германия – 6 (4), Бразилия – 6 (5), Россия – 4 (4), Сербия – 3 (4), Корея – 0 (5).
В следующий этап выходит по три команды из каждой группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.