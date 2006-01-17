«Барселону» могут исключить из Кубка Испании за выход на поле дисквалифицированного игрока. Клуб это отрицает

«Барселона» может быть исключена из нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает El Mundo.

Издание, ссылаясь на статью дисциплинарного кодекса, утверждает, что каталонский клуб нарушил правила, когда в первом матче 1/8 финала против (1:2) на поле вышел защитник Чуми Брандарис.

Он заработал 5 карточек в третьем дивизионе за и должен был отбыть дисквалификацию.

Согласно статье 56,3 дисциплинарного кодекса, пока игрок не отбудет дисквалификацию, он не может принимать участия в матчах других турниров, в том числе в играх за основную команду.

По информации Diario Sport, «Барселона» уже ответила на заявления El Mundo и сослалась на изменения в правилах, произошедшие в ноябре 2018 года.

Теперь там прописано, что легкие дисквалификации отбывают только в том турнире, где они получены, а уже более серьезные наказания распространяются на несколько соревнований.

Напомним, что в декабре 2015 года «Реал» дисквалифицировали из Кубка Испании, поскольку на поле в матче 1/16 финала с «Кадиcом» появился хавбек Денис Черышев, который заработал дисквалификацию еще в составе «Вильярреала» в предыдущем сезоне.

Ответная игра между «Барселоной» и состоится сегодня. Начало – в 23:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.