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    «Барселону» могут исключить из Кубка Испании за выход на поле дисквалифицированного игрока. Клуб это отрицает

    Теги Барселона Леванте Ла Лига Кубок Испании дисквалификации Д3 Испания Барселона Б Чуми Брандарис Футбол

    «Барселона» может быть исключена из нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает El Mundo.

    Издание, ссылаясь на статью дисциплинарного кодекса, утверждает, что каталонский клуб нарушил правила, когда в первом матче 1/8 финала против «Леванте» (1:2) на поле вышел защитник Чуми Брандарис.

    Он заработал 5 карточек в третьем дивизионе за  «Барселону Б» и должен был отбыть дисквалификацию.

    Согласно статье 56,3 дисциплинарного кодекса, пока игрок не отбудет дисквалификацию, он не может принимать участия в матчах других турниров, в том числе в  играх за основную команду.

    По информации Diario Sport, «Барселона» уже ответила на заявления El Mundo и сослалась на изменения в правилах, произошедшие в ноябре 2018 года.

    Теперь там прописано, что легкие дисквалификации отбывают только в том турнире, где они получены, а уже более серьезные наказания распространяются на несколько соревнований.

    Напомним, что в декабре 2015 года «Реал» дисквалифицировали из Кубка Испании, поскольку на поле в матче 1/16 финала с «Кадиcом» появился хавбек Денис Черышев, который заработал дисквалификацию еще в составе «Вильярреала» в предыдущем сезоне.

    Ответная игра между «Барселоной» и «Леванте» состоится сегодня. Начало – в 23:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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