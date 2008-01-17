TyC Sports: «Зенит» предложил 20 млн евро за левого защитника «Спортинга» Акунью

Левый защитник «Спортинга» Маркос Акунья может перейти в .

Петербургский клуб предложил 20 миллионов евро за его трансфер, а самому игроку – улучшенный контракт на 4 года, сообщает TyC Sports.

Соглашение 27-летнего игрока сборной Аргентины с лиссабонским клубом рассчитано до июня 2023 года.

Акунья также играет слева в полузащите. «Расинг Авельянеда» продал его в Португалию летом 2017 года за 9,6 миллиона евро.

В 15 матчах этого сезона в чемпионате Акунья забил 1 гол, отдал 2 голевых паса, заработал 5 желтых и одну красную карточку. На ЧМ-2018 в России он провел 1 матч. Его статистику можно найти здесь.