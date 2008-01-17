Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    TyC Sports: «Зенит» предложил 20 млн евро за левого защитника «Спортинга» Акунью

    Теги Зенит высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Россия возможные трансферы Маркос Акунья Футбол

    Левый защитник «Спортинга» Маркос Акунья может перейти в «Зенит».

    Петербургский клуб предложил 20 миллионов евро за его трансфер, а самому игроку – улучшенный контракт на 4 года, сообщает TyC Sports.

    Соглашение 27-летнего игрока сборной Аргентины с лиссабонским клубом рассчитано до июня 2023 года.

    Акунья также играет слева в полузащите. «Расинг Авельянеда» продал его в Португалию летом 2017 года за 9,6 миллиона евро.

    В 15 матчах этого сезона в чемпионате Акунья забил 1 гол, отдал 2 голевых паса, заработал 5 желтых и одну красную карточку. На ЧМ-2018 в России он провел 1 матч. Его статистику можно найти здесь.

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться