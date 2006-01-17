Полузащитник Муса Дембеле перешел в «Гуанчжоу Фули», сообщает лондонский клуб.

Как утверждает Het Laatste Nieuws, 31-летний бельгиец подписал с китайским клубом контракт сроком на 3 года.

В новом клубе Дембеле будет получать 10 миллионов евро за сезон.

Ранее предполагалось, что «Тоттенхэм» продаст Дембеле «Бейцзинь Гуоань» за 9 миллионов фунтов.

Дембеле провел в «Тоттенхэме» 6,5 сезонов, в нынешнем розыгрыше АПЛ хавбек принял участие в 10 матчах.

на данный момент занимает 10-е место в высшей лиге Китая.

Фото: Het Laatste Nieuws

