Муса Дембеле перешел в «Гуанчжоу Фули» и будет получать 10 млн евро в год

Полузащитник «Тоттенхэма» Муса Дембеле перешел в «Гуанчжоу Фули», сообщает лондонский клуб.
Как утверждает Het Laatste Nieuws, 31-летний бельгиец подписал с китайским клубом контракт сроком на 3 года.
В новом клубе Дембеле будет получать 10 миллионов евро за сезон.
Ранее предполагалось, что «Тоттенхэм» продаст Дембеле «Бейцзинь Гуоань» за 9 миллионов фунтов.
Дембеле провел в «Тоттенхэме» 6,5 сезонов, в нынешнем розыгрыше АПЛ хавбек принял участие в 10 матчах.
«Гуанчжоу Фули» на данный момент занимает 10-е место в высшей лиге Китая.
Фото: Het Laatste Nieuws