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    Муса Дембеле перешел в «Гуанчжоу Фули» и будет получать 10 млн евро в год

    Теги Муса Дембеле 1987 премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм фото высшая лига Китай Гуанчжоу Фули Футбол

    Полузащитник «Тоттенхэма» Муса Дембеле перешел в «Гуанчжоу Фули», сообщает лондонский клуб.

    Как утверждает Het Laatste Nieuws, 31-летний бельгиец подписал с китайским клубом контракт сроком на 3 года.

    В новом клубе Дембеле будет получать 10 миллионов евро за сезон.

    Ранее предполагалось, что «Тоттенхэм» продаст Дембеле «Бейцзинь Гуоань» за 9 миллионов фунтов.

    Дембеле провел в «Тоттенхэме» 6,5 сезонов, в нынешнем розыгрыше АПЛ хавбек принял участие в 10 матчах.

    «Гуанчжоу Фули» на данный момент занимает 10-е место в высшей лиге Китая.

    Фото: Het Laatste Nieuws

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