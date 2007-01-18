Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. В Лондоне состоялась встреча между «Вашингтоном» и «Нью-Йорком», в которой «Уизардс» вырвали победу на последней секунде.
«Оклахома-Сити» встретится с «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «О2 Арена»
- Вашингтон
- Бил (26 + 9 подборов + 7 потерь), Саторански (14), Ариза (12 + 7 подборов + 7 передач), Брайант (10 + 9 подборов), Грин (3) – старт; Портер (20 + 11 подборов), Деккер (10), Рэндл (4), Браун (2), Маинми (0).
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 18 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 18 января, 05.30, «Chesapeake Energy Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.