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    НБА. «Вашингтон» вырвал победу у «Нью-Йорка», «Оклахома-Сити» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Чикаго Денвер Индиана Лейкерс Нью-Йорк Филадельфия Финикс Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. В Лондоне состоялась встреча между «Вашингтоном» и «Нью-Йорком», в которой «Уизардс» вырвали победу на последней секунде.

    «Оклахома-Сити» встретится с «Лейкерс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Нью-Йорк 101:100 (20:30, 33:33, 24:26, 24:11)
    Дата проведения
    17 января, 23.00, «О2 Арена»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (26 + 9 подборов + 7 потерь), Саторански (14), Ариза (12 + 7 подборов + 7 передач), Брайант (10 + 9 подборов), Грин (3) – старт; Портер (20 + 11 подборов), Деккер (10), Рэндл (4), Браун (2), Маинми (0).
    Нью-Йорк
    Мудиай (25 + 7 подборов + 5 потерь), Корнет (16 + 5 перехватов), Вонле (13 + 10 подборов), Хардуэй (8), Нокс (5) – старт; Трир (13), Дотсон (13), Робинсон (4), Ниликина (3), Хезоня (0).

    Индиана – Филадельфия
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Сакраменто
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Финикс
    Дата проведения
    18 января, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Чикаго
    Дата проведения
    18 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Лейкерс
    Дата проведения
    18 января, 05.30, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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