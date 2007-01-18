Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей. В Лондоне состоялась встреча между и «Нью-Йорком», в которой «Уизардс» вырвали победу на последней секунде.

«Оклахома-Сити» встретится с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.