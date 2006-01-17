Евролига. ЦСКА против «Баварии», «Химки» в гостях сыграют с «Олимпиакосом»

Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома играет против немецкой «Баварии».

Подмосковные «Химки» в гостях встретятся с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

19-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 16-2, Реал Испания – 15-3, ЦСКА Россия – 13-5, Анадолу Эфес Турция – 12-6, Олимпиакос Греция – 11-7, Барселона Испания – 11-7, Бавария Германия – 9-9, Баскония Испания – 8-10, Милан Италия – 8-10, Панатинаикос Греция – 8-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-11, Химки Россия – 7-11, Жальгирис Литва – 7-11, Гран-Канария Испания – 6-12, Будучность Черногория – 4-14, Дарушафака Турция – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.