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    Евролига. ЦСКА против «Баварии», «Химки» в гостях сыграют с «Олимпиакосом»

    Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Олимпиакос Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома играет против немецкой «Баварии».

    Подмосковные «Химки» в гостях встретятся с греческим «Олимпиакосом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    19-й тур

    ЦСКА Россия  –  Бавария Германия 75:67 (4 четверть)
    Дата проведения
    17 января, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Олимпиакос Греция  –  Химки Россия
    Дата проведения
    17 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча

    Маккаби FOX Израиль  –  Барселона Ласса Испания
    Дата проведения
    17 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Гербалайф Гран-Канария Испания  –  Фенербахче Турция
    Дата проведения
    17 января, 23.00, «Гран-Канария Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 16-2, Реал Испания – 15-3, ЦСКА Россия – 13-5, Анадолу Эфес Турция – 12-6, Олимпиакос Греция – 11-7, Барселона Испания – 11-7, Бавария Германия – 9-9, Баскония Испания – 8-10, Милан Италия – 8-10, Панатинаикос Греция – 8-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-11, Химки Россия – 7-11, Жальгирис Литва – 7-11, Гран-Канария Испания – 6-12, Будучность Черногория – 4-14, Дарушафака Турция – 2-16.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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