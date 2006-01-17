Матч Мугурусы с Контой на AO начался рекордно поздно. Его хотели перенести на другой корт, но там некому было убрать помет чаек

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса и британка Йоханна Конта начали матч второго круга Australian Open в районе половины первого ночи по местному времени. Это самое позднее начало встречи в истории турнира.
По ходу предыдущего матча на корте имени Маргарет Корт, в котором Александр Зверев играл пять сетов с Жереми Шарди, встречу Мугурусы с Контой хотели перенести на корт №3.
Однако сделать это не удалось: на корте собралось много чаек, и к вечеру в Мельбурн-Парке осталось слишком мало работников, чтобы прогнать их и убрать помет.
Перед началом матча судья на вышке напоминал теннисисткам правила: тай-брейк до десяти очков в решающем сете, один туалетный перерыв и «я даже не могу вспомнить последнее, уже слишком поздно».
El Garbiñe – Konta se mueve a la pista 3, que está así ahora mismo... 🦆🦆🦆 pic.twitter.com/pPi6MX2dSH— Antonio Arenas (@aarenas_) 17 января 2019 г.