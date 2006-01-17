Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Матч Мугурусы с Контой на AO начался рекордно поздно. Его хотели перенести на другой корт, но там некому было убрать помет чаек

    Теги Australian Open происшествия WTA Йоханна Конта Гарбинье Мугуруса Теннис

    Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса и британка Йоханна Конта начали матч второго круга Australian Open в районе половины первого ночи по местному времени. Это самое позднее начало встречи в истории турнира.

    По ходу предыдущего матча на корте имени Маргарет Корт, в котором Александр Зверев играл пять сетов с Жереми Шарди, встречу Мугурусы с Контой хотели перенести на корт №3.

    Однако сделать это не удалось: на корте собралось много чаек, и к вечеру в Мельбурн-Парке осталось слишком мало работников, чтобы прогнать их и убрать помет.

    Перед началом матча судья на вышке напоминал теннисисткам правила: тай-брейк до десяти очков в решающем сете, один туалетный перерыв и «я даже не могу вспомнить последнее, уже слишком поздно».

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться