Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили работу по извлечению базы данных московской лаборатории, сообщает пресс-служба организации.
«Группа экспертов WADA в составе трех человек успешно извлекала данные из системы LIMS и базы московской антидопинговой лаборатории.
Эти данные имеют решающее значение в делах спортсменов, нарушавших правила, а также в оправдании части спортсменов, подозревающихся в причастности к допинговой системе, обнаруженной в ходе расследований Ричарда Паунда и Ричарда Макларена.
Данные были получены с различных серверов, компьютеров и другого оборудования лаборатории.
В настоящее время информация вывезена из России для проверки подлинности и детального анализа WADA», – говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что комиссия по соответствию WADA, проводившая собрание 14-15 января, составила рекомендацию для исполкома на основе всех данных по вопросу выполнения российской стороной условий восстановления РУСАДА.
Окончательное решение по статусу РУСАДА будет принято на заседании исполкома WADA 22 января.
Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним