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    Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории

    Теги допинг Ричард Паунд WADA РУСАДА Ричард Макларен московская антидопинговая лаборатория Биатлон

    Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили работу по извлечению базы данных московской лаборатории, сообщает пресс-служба организации.

    «Группа экспертов WADA в составе трех человек успешно извлекала данные из системы LIMS и базы московской антидопинговой лаборатории.

    Эти данные имеют решающее значение в делах спортсменов, нарушавших правила, а также в оправдании части спортсменов, подозревающихся в причастности к допинговой системе, обнаруженной в ходе расследований Ричарда Паунда и Ричарда Макларена.

    Данные были получены с различных серверов, компьютеров и другого оборудования лаборатории.

    В настоящее время информация вывезена из России для проверки подлинности и детального анализа WADA», – говорится в пресс-релизе.

    Сообщается, что комиссия по соответствию WADA, проводившая собрание 14-15 января, составила рекомендацию для исполкома на основе всех данных по вопросу выполнения российской стороной условий восстановления РУСАДА.

    Окончательное решение по статусу РУСАДА будет принято на заседании исполкома WADA 22 января.

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