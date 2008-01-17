Эксперты WADA завершили работу в московской антидопинговой лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства ( ) завершили работу по извлечению базы данных московской лаборатории, сообщает пресс-служба организации.

«Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекала данные из системы LIMS и базы московской антидопинговой лаборатории.

Эти данные имеют решающее значение в делах спортсменов, нарушавших правила, а также в оправдании части спортсменов, подозревающихся в причастности к допинговой системе, обнаруженной в ходе расследований Ричарда Паунда и .

Данные были получены с различных серверов, компьютеров и другого оборудования лаборатории.

В настоящее время информация вывезена из России для проверки подлинности и детального анализа , – говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что комиссия по соответствию WADA, проводившая собрание 14-15 января, составила рекомендацию для исполкома на основе всех данных по вопросу выполнения российской стороной условий восстановления .

Окончательное решение по статусу будет принято на заседании исполкома WADA 22 января.

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