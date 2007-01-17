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    Поварницын отстрелял без промахов и победил в индивидуальной гонке на Кубке IBU

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    Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошла сокращенная индивидуальная гонка у мужчин. Победу одержал россиянин  Александр Поварницын. 

    Кубок IBU

    5-й этап

    Арбер, Германия

    Мужчины

    Индивидуальная гонка, 15 км

    1. Александр Поварницын (Россия) — 38.36,8 (0)
    2. Лукас Фрацшер (Германия) — 1.11,7 (1) 
    3. Аристид Бегю (Франция) — 1.49,2 (2)
    4. Брендан Грин (Канада) – 2.09,3 (1)
    5. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 2.21,5 (2)
    6. Марко Гросс (Германия) – 2.40,2 (1)
    7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2.42,3 (3)
    8. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.52,2 (3)
    9. Никита Поршнев (Россия) – 2.58,5 (3)...
    12. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 3.10,5 (2)
    14. Эдуард Латыпов (Россия) – 3.12,4 (4)
    15. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 3.22,1 (4)
    23. Антон Бабиков (Россия) – 4.05,0 (4)
    24. Сергей Корастылев (Россия) – 4.06,5 (4)...
    35. Алексей Слепов (Россия) – 5.19,7 (7)

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