Поварницын отстрелял без промахов и победил в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Сегодня на пятом этапе Кубка IBU в немецком Арбере прошла сокращенная индивидуальная гонка у мужчин. Победу одержал россиянин Александр Поварницын.

Кубок IBU

5-й этап

Арбер, Германия

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Александр Поварницын (Россия) — 38.36,8 (0)

2. Лукас Фрацшер (Германия) — 1.11,7 (1)

3. Аристид Бегю (Франция) — 1.49,2 (2)

4. Брендан Грин (Канада) – 2.09,3 (1)

5. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 2.21,5 (2)

6. Марко Гросс (Германия) – 2.40,2 (1)

7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 2.42,3 (3)

8. Свен Гроссеггер (Австрия) – 2.52,2 (3)

9. Никита Поршнев (Россия) – 2.58,5 (3)...

12. Ховард Бугетвейт (Норвегия) – 3.10,5 (2)

14. Эдуард Латыпов (Россия) – 3.12,4 (4)

15. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 3.22,1 (4)

23. Антон Бабиков (Россия) – 4.05,0 (4)

24. Сергей Корастылев (Россия) – 4.06,5 (4)...

35. Алексей Слепов (Россия) – 5.19,7 (7)