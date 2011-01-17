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    Малком хочет уйти из «Барселоны»

    Теги премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Китай Малком Футбол

    Полузащитник Малком может в ближайшее время покинуть «Барселону».

    21-летний бразилец хочет уйти из каталонского клуба спустя всего полгода после перехода, сообщает Football Espana со ссылкой на COPE.

    За ситуацией вокруг Малкома следят несколько английских и итальянских клубов. Кроме того, сообщалось об интересе к хавбеку из Китая.

    Напомним, «Барселона» купила Малкома у «Бордо» минувшим летом за 41 миллион евро, перехватив игрока у «Ромы».

    В нынешнем сезоне бразилец провел всего 5 матчей в чемпионате Испании, в стартовом составе он появился лишь однажды.

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