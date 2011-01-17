Малком хочет уйти из «Барселоны»

Полузащитник Малком может в ближайшее время покинуть «Барселону».
21-летний бразилец хочет уйти из каталонского клуба спустя всего полгода после перехода, сообщает Football Espana со ссылкой на COPE.
За ситуацией вокруг Малкома следят несколько английских и итальянских клубов. Кроме того, сообщалось об интересе к хавбеку из Китая.
Напомним, «Барселона» купила Малкома у «Бордо» минувшим летом за 41 миллион евро, перехватив игрока у «Ромы».
В нынешнем сезоне бразилец провел всего 5 матчей в чемпионате Испании, в стартовом составе он появился лишь однажды.