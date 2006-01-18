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    Президент «Леванте»: «Если мы не пройдем «Барселону», подадим жалобу»

    Теги Барселона Леванте Ла Лига Кубок Испании дисквалификации Федерация футбола Испании Чуми Брандарис Футбол

    Президент «Леванте» Кико Каталан рассказал, что клуб намерен подать жалобу на «Барселону» за участие в первом матче 1/8 финала Кубка Испании дисквалифицированного Чуми Брандариса.

    «Это непростая ситуация. Мы, люди спорта, любим побеждать на поле. Что бы ни случилось, «Леванте» завтра обсудит ситуацию с Федерацией футбола Испании. 

    Если мы не пройдем «Барселону», мы подадим жалобу. А если пройдем, то напишем рапорт о том, что произошло.

    Мы понимаем, что в Испании уже были подобные прецеденты, поэтому мы намерены обратиться в федерацию, у нас есть для этого все основания», – заявил Каталан.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона»«Леванте».

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