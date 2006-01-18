Президент «Леванте»: «Если мы не пройдем «Барселону», подадим жалобу»

Президент «Леванте» Кико Каталан рассказал, что клуб намерен подать жалобу на «Барселону» за участие в первом матче 1/8 финала Кубка Испании дисквалифицированного Чуми Брандариса.
«Это непростая ситуация. Мы, люди спорта, любим побеждать на поле. Что бы ни случилось, «Леванте» завтра обсудит ситуацию с Федерацией футбола Испании.
Если мы не пройдем «Барселону», мы подадим жалобу. А если пройдем, то напишем рапорт о том, что произошло.
Мы понимаем, что в Испании уже были подобные прецеденты, поэтому мы намерены обратиться в федерацию, у нас есть для этого все основания», – заявил Каталан.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Барселона» – «Леванте».
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