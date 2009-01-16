Чех завершает карьеру, ВТБ вновь купит «Динамо», гандболисты продули Бразилии и другие новости утра

1. Петр Чех объявил, что по окончании этого сезона завершает карьеру. Легенда «Челси» и немножко «Арсенала» отстоял в АПЛ 15 лет и установил рекорд по сухим матчам.

2. Инсайды, инсайды. Нобель Арустамян рассказал, что ВТБ после строительства стадиона в Петровском парке понял, что хочет все-таки видеть клуб уровня еврокубков, а не ФНЛ – и выкупит акции «Динамо» у ВФСО обратно, всего через пару лет после того, как они сплавили их за рубль. Бюджет клуба может составить 3 миллиарда рублей.

3. «Казань Арена» продолжает служить чем угодно, но не футбольным стадионом. «Рубин» не сможет играть на ней с июня по октябрь из-за чемпионата мира по рабочим профессиям. Ну хоть не бассейн.

4. Рубрика «трансферы «Зенита». Сергей Богданыч в инстаграме вовсю намекает руководству, что ему нужны игроки, «Челси» готов заплатить за Паредеса 35 миллионов евро, Лодыгин, кажется, уезжает в «Ноттингем Форест», а Евгений Чернов пока не решил, но в Питере не остается.

5. Худшие прогнозы подтвердились: Харри Кейн получил травму связок голеностопа. Теперь кэп «Тоттенхэма» пропустит минимум полтора месяца, а вместе с ними – несколько ключевых матчей, в том числе и ЛЧ.

6. Гандбольная сборная России в решающем матче для себя проиграла Бразилии и оставила себе крайне маленькие шансы на выход из группы и борьбу за путевку на Олимпиаду.

7. В КХЛ определились еще два участника плей-офф от Востока – «Ак Барс» и «Авангард». СКА впервые за 7 лет проиграл «Нефтехимику», ЦСКА шлепнул «Магнитку», а другие результаты можно посмотреть здесь.

8. Очередной конфликт в «Арсенале»: шеф-скаут Свен Мислинтат, который привел Гендузи и Торрейру, поругался с директором Раулем Санльеи и навострил лыжи. «Бавария» уже наготове.

9. Кшиштоф Пентек, который забивает в серии А больше всех, кроме Криша, вот-вот окажется в «Милане». В Польше уже уверены, что «россонери» договорились с «Дженоа» и ждут Пятницу.

Аарон Рэмзи, в свою очередь, должен перейти в «Юве». «Арсенал» просит 20 миллионов, и кажется, что туринцы готовы заплатить, чтобы забрать валлийца уже зимой.

10. Стало известно, почему Сергей Бобровский поругался с «Коламбусом». В игре с «Тампой» после замены Боб за 11 минут до конца матча ушел в душ, оставив Тортореллу без запасного кипера.

11. Australian Open. Анастасия Павлюченкова вышла в 3-й круг турнира, впервые за 2 года обыграв соперницу из топ-10 на «Шлеме».

12. В НХЛ продолжает забивать Артемий Панарин – очередной гол пришелся на матч с «Нью-Джерси», а в последних 12 играх у него 9 шайб.

«Тампа» выиграла у «Далласа», обойдясь без очков Никиты Кучерова, зато у Андрея Василевского сухарь, а у Михаила Сергачева – 2-я шайба в сезоне. Все результаты дня – здесь.

13. В НБА «Голден Стэйт» разгромил «Денвер», набрав рекордное 51 очко в первой четверти, «Филадельфия» крупно выиграла у «Миннесоты» и другие результаты.

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