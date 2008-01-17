Australian Open. 3-й круг. Шарапова сыграет с Возняцки, Павлюченкова – с Саснович

В третьем круге Australian Open Мария Шарапова сыграет с действующей чемпионкой Каролин Возняцки, а Анастасия Павлюченкова встретится с Александрой Саснович.
Начало игрового дня – в 3 часа ночи по московскому времени.
Полностью сетка здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 18 января, 02.00
- Дата проведения
- 18 января, 04.00
- Дата проведения
- 18 января, 04.00
- Дата проведения
- 18 января, 05.30
- Дата проведения
- 18 января, 06.30
- Дата проведения
- 18 января, 08.00
- Дата проведения
- 18 января, 10.00
- Дата проведения
- 18 января, 12.00