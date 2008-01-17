Australian Open. 3-й круг. Шарапова сыграет с Возняцки, Павлюченкова – с Саснович

В третьем круге Australian Open Мария Шарапова сыграет с действующей чемпионкой Каролин Возняцки, а Анастасия Павлюченкова встретится с Александрой Саснович.

Начало игрового дня – в 3 часа ночи по московскому времени.

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг