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    Australian Open. 3-й круг. Шарапова сыграет с Возняцки, Павлюченкова – с Саснович

    Теги Australian Open результаты WTA Теннис

    В третьем круге Australian Open Мария Шарапова сыграет с действующей чемпионкой Каролин Возняцки, а Анастасия Павлюченкова встретится с Александрой Саснович.

    Начало игрового дня – в 3 часа ночи по московскому времени.

    Полностью сетка здесь.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    14 – 27 января 2019

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Одиночный разряд

    Третий круг

    Эшли Барти (Австралия) Мария Саккари (Греция)
    Дата проведения
    18 января, 02.00
    Онлайн матча

     

    Александра Саснович (Беларусь) Анастасия Павлюченкова (Россия)
    Дата проведения
    18 января, 04.00
    Онлайн матча

     

    Аманда Анисимова (США) Арина Соболенко (Беларусь)
    Дата проведения
    18 января, 04.00
    Онлайн матча

     

    Слоун Стивенс (США) Петра Мартич (Хорватия)
    Дата проведения
    18 января, 05.30
    Онлайн матча

     

    Мария Шарапова (Россия) Каролин Возняцки (Дания)
    Дата проведения
    18 января, 06.30
    Онлайн матча

     

    Петра Квитова (Чехия) Белинда Бенчич (Швейцария)
    Дата проведения
    18 января, 08.00
    Онлайн матча

     

    Даниэль Коллинс (США) Каролин Гарсия (Франция)
    Дата проведения
    18 января, 10.00
    Онлайн матча

     

    Кимберли Биррелл (Австралия) Анжелик Кербер (Германия)
    Дата проведения
    18 января, 12.00
    Онлайн матча
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