Шарапова впервые за 1,5 года обыграла теннисистку топ-3

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, в третьем круге Australian Open обыгравшая действующую чемпионку Каролин Возняцки (3) 6:4, 4:6, 6:3, обыграла соперницу топ-3 впервые почти за полтора года – с первого круга US Open-2017.

31-летняя Шарапова вышла во вторую неделю «Шлема» в третий раз после дисквалификации и впервые – в Мельбурне. За 144-минутный матч пятикратная чемпионка «Шлемов» 37 раз пробила навылет, допустив 46 невынужденных ошибок (10-21 у Возняцки).

За выход в четвертьфинал Шарапова сыграет с первой ракеткой Австралии Эшли Барти (15).