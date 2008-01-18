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    Шарапова впервые за 1,5 года обыграла теннисистку топ-3

    Теги Мария Шарапова Australian Open WTA Каролин Возняцки Теннис

    Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, в третьем круге Australian Open обыгравшая действующую чемпионку Каролин Возняцки (3) 6:4, 4:6, 6:3, обыграла соперницу топ-3 впервые почти за полтора года – с первого круга US Open-2017.

    31-летняя Шарапова вышла во вторую неделю «Шлема» в третий раз после дисквалификации и впервые – в Мельбурне. За 144-минутный матч пятикратная чемпионка «Шлемов» 37 раз пробила навылет, допустив 46 невынужденных ошибок (10-21 у Возняцки).

    За выход в четвертьфинал Шарапова сыграет с первой ракеткой Австралии Эшли Барти (15).

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