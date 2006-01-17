Роналду выиграл Суперкубок Италии, НХЛ отказалась от Кубка мира, Зубков дисквалифицирован, Дюков – единственный кандидат на пост главы РФС и другие новости утра

1. «Ювентус» победил «Милан» в матче за Суперкубок Италии и выиграл награду в рекордный 8-й раз. Единственный гол забил Криштиану Роналду, для которого трофей стал первым в итальянском клубе.

2. Australian Open. Мария Шарапова легко разобралась с Ребеккой Петерсон из Швеции и вышла в 3-й круг. Все результаты – здесь.

Рафаэль Надаль также вышел в следующий раунд, с трех сетах обыграв австралийца Мэтью Эбдена. Все результаты – здесь.

3. Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС. Традиционные для России выборы с интригой.

4. «Спартак» в товарищеском матча разнес ташкентский «Локомотив» – 5:2. Айртон сыграл, Олег Кононов его похвалил.

5. В Венгрии задержан португальский хакер, который считается основателем Football Leaks. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

6. В НХЛ Задоров забросил шайбу, Проворов сделал две голевые передачи. Другие результаты – здесь.

7. «Атлетико» после ответной игры с «Жироной» (3:3, первый матч – 1:1) вылетел из Кубка Испании в 1/8 финала, покинув турнир так рано впервые при Симеоне. «Реал» проиграл «Леганесу» (0:1), но прошел дальше за счет крупной победы в первой встрече, а «Севилья» – также благодаря комфортному результату в первом матче – выбила «Атлетик».

8. В НБА «Бостон» победил «Торонто», «Хьюстон» проиграл «Бруклину». Остальные результаты – здесь.

9. В переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда выбил «Саутгемптон» в серии пенальти.

10. Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков дисквалифицирован на два года за допинг в Сочи-2014. Он должен уйти со своего поста (хотя рассматривает вариант с апелляцией).

11. Руководство Ла Лиги обнародовало данные об использовании видеоповторов в первом круге: судьи с помощью VAR 58 раз меняли решение, в среднем просмотр занимал не более 2 минут. Эффективно?

12. «Ростов» требует у «Зенита» 6 млн евро за защитника Дмитрия Скопинцева.

13. У хавбека «Реала» Гарета Бэйла могут возникнуть проблемы: если Великобритания выйдет из ЕС 29 марта, ему потребуется разрешение на работу в Испании.

14. «Ман Сити» отказался давать комментарии УЕФА по вопросу нарушения финанского фэйр-плей, заявив, что обвинения основаны на взломанных данных. По информации The Guardian, расследование в отношении манкунианского клуба еще даже не начиналось.

15. Матч Россия – Хорватия – самый популярный на российском ТВ в 2018-м. В топ-10 – 7 спортивных событий.

16. Игроки баскетбольного ЦСКА в честь Всемирного дня «Битлз» записали музыкальный ролик, изобразив группу... «Битлз». Получилось неплохо.

17. НХЛ и Ассоциация игроков отказались проводить Кубок мира-2020. Не договорились.

Цитаты дня.

Александр Тихонов о том, что Антон Шипулин может баллотироваться в Госдуму: «А больше идти некуда! Везде же надо работать».

«Мне не нужны советы от дилетантов. Чему журналисты и диванные эксперты могут меня научить?» Фигурист Андрей Лазукин о критике.

«Было бы неправильно с моей стороны не жать руку Логинову. Но считаю, что на КМ ему делать нечего». Угадай шведского биатлониста.

«Младшие должны помогать старшим, а не перекладывать это на государство». Борец и депутат Александр Карелин – о повышении пенсионного возраста.

«Оказавшись перед Путиным, поздоровался бы, сфоткался. Это президент, царь наш». А это нападающий «Авангарда» Ансель Галимов.