Убийцы Дениса Тена получили по 18 лет лишения свободы

Суд Алма-Аты вынес обвинительные приговоры подозреваемым по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов получили по 18 лет лишения свободы.

Жанар Толыбаева, третья подозреваемая по делу Тена, находящаяся на седьмом месяце беременности, приговорена к четырем годам лишения свободы.

19 июля бронзовый призер Сочи-2014 Тен погиб в результате потасовки с Кудайбергеновым и Киясовым, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля.

Он был доставлен в больницу с ножевым ранением, но спасти 25-летнего спортсмена не удалось.

Фигуриста Дениса Тена убили. Из-за автомобильных зеркал