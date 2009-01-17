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    Убийцы Дениса Тена получили по 18 лет лишения свободы

    Теги происшествия сборная Казахстана Денис Тен Р-Спорт Фигурное катание

    Суд Алма-Аты вынес обвинительные приговоры подозреваемым по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

    Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов получили по 18 лет лишения свободы. 

    Жанар Толыбаева, третья подозреваемая по делу Тена, находящаяся на седьмом месяце беременности, приговорена к четырем годам лишения свободы.

    19 июля бронзовый призер Сочи-2014 Тен погиб в результате потасовки с Кудайбергеновым и Киясовым, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля.

    Он был доставлен в больницу с ножевым ранением, но спасти 25-летнего спортсмена не удалось.

    Фигуриста Дениса Тена убили. Из-за автомобильных зеркал

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