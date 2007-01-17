Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Хабиб: «Конор не заслуживает реванша. Он и раньше много говорил, но ничего не сказал в клетке»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что Конор Макгрегор не заслуживает реванша.

    «Реванш с Макгрегором? А за что? Я считаю, он не заслуживает реванша. Он много говорит? Он и раньше много говорил, но ничего не смог сказать в клетке.

    Что дальше в моей карьере? Мы ждем решения Атлетической комиссии Невады – и тогда примем решение», – сказал Нурмагомедов.

    Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229. Сразу после боя завязалась массовая драка между представителями команд россиянина и ирландца.

    Конор снова наехал на Хабиба, а тот уничтожил его пятью словами

    Реклама 18+

    Опрос

    Вы хотите бой Хабиб – Сен-Пьер?

    1294 голосa 9
    • Да
      41%
    • Нет, есть варианты интереснее
      49%
    • Нет, нужен реванш с Конором
      10%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться