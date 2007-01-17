Хабиб: «Конор не заслуживает реванша. Он и раньше много говорил, но ничего не сказал в клетке»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что Конор Макгрегор не заслуживает реванша.

«Реванш с Макгрегором? А за что? Я считаю, он не заслуживает реванша. Он много говорит? Он и раньше много говорил, но ничего не смог сказать в клетке.

Что дальше в моей карьере? Мы ждем решения Атлетической комиссии Невады – и тогда примем решение», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229. Сразу после боя завязалась массовая драка между представителями команд россиянина и ирландца.

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