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    Эмилиано Ригони: «Жизнь в России – это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии»

    Теги Зенит Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Эмилиано Ригони Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о жизни в России и Италии.

    – В Италии у вас интересовались, как живется в России?

    – Да, потому что многие никогда не были в вашей стране. Больше всего спрашивали про климат, быт.

    И, при всем уважении к остальным странам, я считаю, что жизнь в России, а особенно в Петербурге – это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии. Это проявляется в деталях, в скорости решения каких-то вопросов.

    Даже в еде я не вижу больших различий, хотя итальянская кухня – это, конечно, очень вкусно. Здесь я чувствую себя спокойно.

    – К слову об итальянской кухне – сколько лишних килограммов привезли с собой в Петербург?

    – Ни одного! Тяжелейшие тренировки сожгли все калории! Но это правда – за пару дней без спорта два-три килограмма там набираются легко.

    – Успели соскучиться по снегу?

    – На самом деле, да! Я с трудом переношу холод, но видеть заснеженный, весь в белом, город – это очень красиво, – сказал Ригони.

    Ригони не подошла схема «Аталанты», а Семаку будет тяжело встроить его в «Зенит»

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