Эмилиано Ригони: «Жизнь в России – это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии»

Полузащитник Эмилиано Ригони рассказал о жизни в России и Италии.

– В Италии у вас интересовались, как живется в России?

– Да, потому что многие никогда не были в вашей стране. Больше всего спрашивали про климат, быт.

И, при всем уважении к остальным странам, я считаю, что жизнь в России, а особенно в Петербурге – это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии. Это проявляется в деталях, в скорости решения каких-то вопросов.

Даже в еде я не вижу больших различий, хотя итальянская кухня – это, конечно, очень вкусно. Здесь я чувствую себя спокойно.

– К слову об итальянской кухне – сколько лишних килограммов привезли с собой в Петербург?

– Ни одного! Тяжелейшие тренировки сожгли все калории! Но это правда – за пару дней без спорта два-три килограмма там набираются легко.

– Успели соскучиться по снегу?

– На самом деле, да! Я с трудом переношу холод, но видеть заснеженный, весь в белом, город – это очень красиво, – сказал Ригони.

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